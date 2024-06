Lavori stradali a Pinarella di Cervia: ecco come raggiungere la Casa per Ferie

A partire da domani, domenica 2 giugno, iniziano i soggiorni presso la "Casa per Ferie San Marino" di Pinarella di Cervia, con il primo turno dedicato agli anziani. A causa dei lavori stradali in corso che bloccano l'accesso principale alla colonia, l'Ufficio Stampa dell'ISS informa che sarà necessario utilizzare un percorso alternativo per raggiungere la struttura.

Indicazioni per il Percorso Alternativo:



Passare per via Pinarella

Svoltare a destra in via Lazio

Proseguire in via Abruzzo

Svoltare a sinistra in via Val d'Ossola

Infine, svoltare a sinistra e immettersi in via Italia (numero civico 308)