Legami e burocrazia, riunione tra sindaci del circondario con Ambasciata e Comites

Sindaci, Ufficiali di Stato civile ed Anagrafe dei Comuni limitrofi a San Marino hanno affrontato, nel corso di una riunione organizzata da Comites ed Ambasciata d'Italia, tematiche di interesse tra cui procedure di trascrizione ed annotazioni degli atti dei cittadini italiani. In vista dell'incontro il Comites si è confrontato con amministratori e funzionari del circondario, che hanno con San Marino legami sociali quotidiani, per via dei frontalieri residenti e dei sammarinesi che vivono fuori confine. Da questi legami scaturiscono una serie di procedure di competenza delle amministrazioni locali, oggetto di questo primo incontro, organizzato per meglio definire le linee guida delle varie attività che gli uffici svolgono.