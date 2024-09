Lingua spagnola: firmato Memorandum di Intesa fra Istituto Cervantes e Dipartimento Istruzione

le interviste a Miguel Fernández-Palacios e Teodoro Lonfernini

Progetti culturali e attività accademiche con lo scopo di diffondere la lingua e la cultura spagnola a San Marino. Questo il cuore del memorandum di intesa firmato dal Dipartimento Istruzione, rappresentato dal direttore Francesco Giacomini, e dall'Istituto Cervantes di Roma, con il direttore Ignacio Peyró Jiménez. Un lavoro di confronto iniziato nel settembre 2017 e che ha già portato all'ampliamento, nel 2021, dell'offerta formativa, con l'insegnamento dello spagnolo al liceo linguistico del Titano. Ora grazie a questa intesa, nuove opportunità in arrivo: come l'Aula Virtuale di Spagnolo, utile strumento didattico per gli studenti; corsi di formazione per docenti; la possibilità di organizzare a San Marino gli esami per i Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera.

A celebrare la nascita di questa nuova collaborazione il Segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, l'ambasciatore di Spagna a San Marino, Miguel Fernández-Palacios, e l’ambasciatore di San Marino in Spagna, Luca Brandi. "Questo è semplicemente un punto di partenza - afferma Fernández-Palacios -. A partire da qua continueremo a fare altre cose con la Repubblica di San Marino. Già da oggi cominciamo a lavorare. Si rafforza dunque la nostra relazione in ambito accademico, culturale e non solo".

San Marino dunque allarga gli orizzonti e lavora per fornire sempre più strumenti formativi e culturali. "Spero che sia a tutti gli effetti uno strumento di carattere pratico - commenta Lonfernini - per continuare a sviluppare quel tipo di attività e offerta formativa che può rientrare nel criterio di internazionalizzazione sulla quale stiamo lavorando. Farlo attraverso un istituto così importante, tra l'altro su un aspetto anche linguistico così importante, credo che rappresenti davvero un valore aggiunto".

Nel video le interviste a Miguel Fernández-Palacios (ambasciatore di Spagna a San Marino) e Teodoro Lonfernini (Segretario all'Istruzione)