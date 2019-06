LIS: arriva il portale per apprendere la Lingua dei Segni, giocando

Nel video, l'intervista a Patricio Castillo, della Papa Giovanni XXIII e interprete LIS

Si chiama "InSegni Apprendi", portale per la Lingua dei Segni che arriva anche a San Marino. Ieri sera la presentazione del progetto promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII che da anni sviluppa progetti per l'inclusione delle persone sorde. “Un progetto di accesso all'informazione che promuove i diritti linguistici e culturali delle persone sorde – ha detto il Presidente della Comunità di Don Benzi, Giovanni Ramonda – educando ed informando attraverso materiale multimediale in LIS su tematiche di vario tipo”. Una piattaforma digitale spendibile in vari contesti educativi, dalla scuola alla famiglia, imparando la LIS giocando. Uno strumento in aggiornamento costante e arricchito con nuove realizzazioni multimediali messe a disposizione gratuitamente da tutte le persone interessate.





Nel video, l'intervista a Patricio Castillo, della Papa Giovanni XXIII e interprete LIS