Ludovico Di Meo: il ricordo commosso della San Marino Rtv "Grazie per la fiducia che ha riposto in noi"

San Marino Rtv piange la scomparsa del suo Direttore Generale. Ludovico Di Meo è morto prematuramente questa mattina a Roma. Aveva 63 anni. Nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Dimesso ieri dall'ospedale e tornato a casa, il Direttore questa mattina ha nuovamente accusato un malore, probabilmente per complicanze legate all'intervento. A nulla sono valsi i soccorsi.

Ludovico Di Meo lascia la moglie Paola e le due figlie Federica e Flaminia. Un lutto che lascia sgomenti ed increduli i vertici e tutto il personale dell'emittente radiotelevisiva di Stato. L'intera azienda si stringe attorno ai familiari e partecipa al loro dolore.

Di Meo aveva iniziato a collaborare con Rai Uno nel 1985, prima con 'Italia Sera', poi con 'Unomattina'. Dopo una breve esperienza a Telemontecarlo, torna al Tg1 dove nel 1995 diventa conduttore, annunciando l'attentato alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001. Sette anni dopo arriva al Tg2 e nel 2008 ne diventa vicedirettore. Dal 2009 al 2019 è stato vicedirettore di Rai Uno. Nel gennaio 2020, viene nominato direttore della direzione cinema e serie TV e gli viene affidata la responsabilità ad interim della Direzione di Rai Due. A settembre 2021 è stato indicato dal CdA della Rai come nuovo dg di San Marino Rtv, carica che ha ricoperto dal dicembre 2021.

L'Azienda lo perde così, dopo solo un anno dal suo arrivo. Aveva tanti progetti; ci stava lavorando con metodo e serietà; voleva mettere a frutto la sua lunga esperienza in Rai per elevare il prodotto e dare alla struttura una più chiara e decisa impronta nazionale. Si è legato a questa terra e alle sue istituzioni, ha saputo intessere relazioni proficue con la politica e la società civile; abile tramite con Roma, ci ha voluti al contempo più aperti al mondo con finestre informative da Washington e Bruxelles. Lo ricordiamo per il sorriso bonario, le mani grandi e la stretta poderosa; la battuta sempre pronta, la capacità di sdrammatizzare in ogni situazione. Lo ringraziamo per la fiducia che ha riposto in noi.

Nel video l'intervista al Presidente del Cda di San Marino Rtv, Pietro Giacomini.