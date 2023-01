Ludovico Di Meo: mercoledì i funerali a Roma

Ludovico Di Meo

Saranno celebrati mercoledì 1° febbraio a Roma, nella Chiesa parrocchiale di San Saturnino Martire, alle 11:30, i funerali del Direttore Generale di San Marino Rtv Ludovico Di Meo, scomparso prematuramente ieri all'età di 63 anni. Una notizia che ha gettato nello sgomento e nell'incredulità l'emittente, travolgendo il Paese intero.

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio in ricordo di un uomo che ha saputo farsi apprezzare per le indiscusse doti umane e professionali. "Commossi – scrivono in un messaggio i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta - partecipiamo al lutto che ha colpito la famiglia, San Marino RTV e tutta la Comunità sammarinese". Una perdita che "priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che da quando si è insediato per dirigere, con sapiente maestria, San Marino RTV ha recato un importante contributo alla vita dell’emittente radiotelevisiva e delle Istituzioni sammarinesi". Per questo, rendono omaggio alla figura di intellettuale raffinato, direttore d’azienda e giornalista che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione italiana e di quella sammarinese. "Il suo impegno professionale poliedrico lascerà traccia indelebile", conclude la Reggenza.

Affida a twitter il suo sentito ricordo, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "Profonda tristezza – scrive la premier - per la scomparsa di Ludovico Di Meo. Un giornalista serio, un professionista capace, un amico. Alla sua famiglia giungano la mia vicinanza e le più sentite condoglianze".

“Un grande dolore per l'azienda tutta". Così anche la Presidente della Rai Marinella Soldi e l'Amministratore Delegato Carlo Fuortes. "Ludovico Di Meo è stato un appassionato uomo Rai e una persona curiosa della vita - aggiungono -. Negli oltre 30 anni in azienda ha saputo conquistare la fiducia dei vertici e la stima dei colleghi grazie alla sua grande capacità di fare squadra, alla sua disponibilità umana e al suo tratto cordiale e sempre costruttivo”.

I giornalisti del Tg2 si uniscono al cordoglio. "Negli anni trascorsi al Tg2 - si legge in una nota - ha saputo farsi apprezzare per lo spessore professionale, la grande carica di umanità e per l'intelligente senso di ironia e di umorismo con il quale riusciva a stemperare la tensione anche nei momenti più difficili. Alla famiglia di Ludovico Di Meo esprimiamo la nostra vicinanza"



Il dolore corre senza sosta anche sui social media, da twitter a facebook: un'ondata di affetto, testimonianza indelebile di grande stima e riconoscenza da parte di tantissimi amici e colleghi per il Direttore Di Meo: sempre umile, generoso, pronto a tendere una mano, a coinvolgere con gentilezza e mestiere.