Maltempo, allerta della Protezione Civile regionale

La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo per sabato 19 ottobre. Allerta 'rossa' per criticità idraulica e 'arancione' per rischio idrogeologico e temporali e 'gialla' per vento e criticità costiera.

Sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di intensità moderata-forte che si sposteranno da sud-est verso ovest, attenuandosi verso la sera. Le precipitazioni potranno causare ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-orientale già interessati da piene, e aumenti rapidi nei bacini collinari del settore occidentale, con possibili superamenti delle soglie di sicurezza.

È alto il rischio di frane e allagamenti nelle aree collinari e montane, già fragili a causa delle recenti piogge, e di inondazioni nelle zone urbane. Inoltre, si prevede il passaggio della piena del fiume Po nella pianura centro-occidentale, con livelli superiori alla soglia di criticità ordinaria. I venti orientali saranno sostenuti, raggiungendo la forza di burrasca moderata lungo la costa, con possibili problemi nel deflusso di fiumi e canali a causa dell'aumento del moto ondoso durante la serata.

Sul Titano è stata rinviata la passeggiata rosa proprio a causa del maltempo: riprogrammata per sabato 26 ottobre alle 14.30 al Parco Ausa di Dogana.