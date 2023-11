Maltempo, vento in attenuazione. A San Marino lavoro incessante per liberare le strade

Tregua dal maltempo nella giornata di oggi dopo gli intensi fenomeni legati al vento che hanno caratterizzala domenica 5 novembre. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per lunedì 6 novembre un'allerta meteo di colore arancione, ma annuncia che si prevede un'attenuazione dei fenomeni durante la giornata. Nelle zone montane saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

A San Marino ieri è stato incessante il lavoro degli agenti sul territorio per le tantissime segnalazioni per alberi caduti. Tutti i Castelli sono stati colpiti dalle violentissime raffiche di vento, che a Torraccia hanno toccato la punta massima di 122 km/h. In serata è stato segnalato un intervento in centro a Domagnano dove un albero, cadendo ha ostruito l'intera carreggiata.

Anche l'entroterra non è stato risparmiato dal forte vento. Sono stati circa 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Rimini per alberi e rami caduti per le strade e su cavi della pubblica illuminazione che sono stati tralciati. Divelte alche diverse coperture di capannoni agricoli.