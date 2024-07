Maturità: alla Cava dei Balestrieri il momento più atteso, la consegna dei diplomi

Le interviste ad Andrea Belluzzi, Giacomo Esposito, Lorenzo Morri e Matteo Bacciocchi

La maturità è un ricordo che non si cancella, perché non è solo un esame, ma un rito di passaggio all'età adulta, momento che gli studenti attendono con timore ed impazienza. Ieri, nei loro vestiti eleganti, con la famiglia orgogliosa al fianco, hanno festeggiato tutti insieme alla Cava dei Balestrieri la consegna dei sospirati diplomi, con l'eccitazione per un nuovo capitolo che si apre, carico di aspettative e sogni. Un' emozione per i ragazzi, le famiglie, ma anche per gli insegnanti e il preside, che li hanno accompagnati in questo percorso di studi e di vita, segnato da momenti difficili, come il Covid. Degli 88 maturi, 10 hanno ottenuto il massimo dei voti. E due ragazzi dello scientifico – Lorenzo Morri e Matteo Bacciocchi - hanno conquistato la lode.

Nel servizio le interviste al Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi, al Preside della Scuola secondaria superiore Giacomo Esposito e ai due maturi con lode Lorenzo Morri e Matteo Bacciocchi.