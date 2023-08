Mauro Palma: "Sul carcere un piano subito, che coinvolga formazione e numero del personale"

Dopo la morte di due detenute al carcere Le Vallette di Torino il ministro Nordio propone colloqui telefonici più frequenti dei detenuti con i parenti, per il Garante dei detenuti gli istituti penitenziari sono al collasso ed è tempo di introdurre misure alternative. "Il prof. Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, fa una dichiarazione amara per il ritardo colpevole con cui si affaccia sul dibattito pubblico l'emergenza dimenticata nelle carceri: "È tempo di misure alternative. In 9mila potrebbero rientrarci" dice, ed insiste sulla necessità di avere personale formato e numericamente adeguato.

Nel video l'intervista a Mauro Palma