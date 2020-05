Maxplaster: donate 1.200 mascherine chirurgiche alla Protezione Civile

L'azienda sammarinese Maxplaster, di Massimo Valentini, ha donato questa mattina 1.200 mascherine chirurgiche alla Protezione Civile. “Un grandissimo gesto di solidarietà – sottolinea Andrea Silvagni della Protezione Civile – queste mascherine verranno distribuite alla popolazione che ne avrà più bisogno”. “Stiamo continuando la produzione – spiega Massimo Valentini – e appena riusciremo prepareremo un altro carico di merce da donare”.

Unitamente al Servizio di Protezione Civile, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, rivolgono i più sentiti ringraziamenti alla ditta Maxplaster per questo generoso gesto.

Nel servizio le interviste a Massimo Valentini (Titolare Maxplaster) e Andrea Silvagni (Protezione Civile San Marino)