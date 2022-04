La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani per vento. Dal tardo pomeriggio di giovedì 7 aprile è prevista infatti ventilazione sostenuta da sud ovest sui rilievi centro orientali, con intensità da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 Km/h). Non si escludono possibili raffiche di intensità superiore.