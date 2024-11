Meteo: attendiamoci vento forte e sbalzi termici

La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo per vento forte. Già a partire da domani, martedì 19 novembre, sulle aree del crinale appenninico, sono previsti venti da sud-ovest di burrasca forte (75-88 km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Inoltre, a partire dalle ore pomeridiane, si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree collinari del settore centro-orientale.

I venti scaturiscono da un vortice che dalla Germania si sposterà ad ovest, trascinando con sé un'intensa perturbazione destinata ad attraversare l'Italia nella giornata di mercoledì. Un secondo arriverà giovedì e seguirà la stessa direzione. Le temperature in questa prima fase tenderanno ad aumentare, sia per la ventilazione meridionale che per l'effetto favonico delle correnti in caduta da Alpi e Appennino, poi giovedì inizieranno a diminuire, anche bruscamente, per l'arrivo di aria artica.