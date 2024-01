Meteo, dall'Epifania arriva il gelo artico

2024 al via sotto il segno dell'anticiclone con clima mite in gran parte della penisola. Sarà così ancora per qualche giorno, con l'inverno che si annuncia in tutto il suo rigore solo dopo l'Epifania. Sono le stime di IlMeteo.it. In queste ore infatti è ancora rimonta per l'anticiclone, con tempo stabile, cielo nuvoloso in pianura al nord e lungo gli Appennini; piogge se non tra Liguria e Toscana; venti miti faranno nuovamente alzare le temperature su molte regioni italiane: al Centro-Sud previste temperature anche anche sopra i 20 gradi di giorno.

Ma un cambiamento anche brusco è alle porte: a ridosso dell'Epifania. Già da venerdì 5 un vortice ciclonico arriverà sul Mediterraneo, con peggioramento delle condizioni regioni del Nord e del Centro, con piogge diffuse. Per la Befana, sabato 6 gennaio, il ciclone si sposterà verso sud est, liberando il Nord dalle piogge. In parallelo però l'anticiclone delle Azzorre alzatosi verso l'Islanda favorirà la discesa di aria artica verso l'Europa fino allo stivale. Aria gelida che dovrebbe interessare i nostri territori dalla prossima settimana, con un crollo drastico delle temperature ben al di sotto della media del periodo.