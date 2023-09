Napolitano, domenica e lunedì camera ardente in Senato, martedì funerali laici alla Camera

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Aprirà domani in Senato, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e del presidente del Senato La Russa, la camera ardente di Giorgio Napolitano. Dalle 11 l'accesso sarà aperto a tutti fino alle 18, e ancora lunedì dalle 10 alle 16. I funerali martedì, alla Camera dei Deputati, con una cerimonia laica. Unanime il cordoglio, anche San Marino gli rende omaggio, ricordando con gratitudine la visita ufficiale del 13 giugno 2014. I Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini hanno inviato un messaggio, “Statista illuminato e lungimirante – scrivono – convintamente atlantista ed europeista, indubbio protagonista della storia politica e istituzionale della Repubblica Italiana, fedele interprete della sua Costituzione e tenace difensore delle sue istituzioni. Ha servito il suo Paese – continuano – con altissimo senso dello Stato, mai abdicando al suo alto impegno istituzionale, civile e morale”. “Uomo colto, politico avveduto – scrive il Congresso di Stato – attento alle dinamiche internazionali e contemporaneamente impegnato in sfide sociali e culturali interne alla nazione che ha guidato per 9 anni, leader di indiscusso profilo, europeista convinto della bontà del progetto comunitario tanto da invitare anche San Marino – ricorda – a sostenere e considerare con serietà un accordo”.

Il presidente della Repubblica Mattarella non ha nascosto il suo dolore profondo, ricordando come “nella vita di Giorgio Napolitano si specchia larga parte della storia della seconda metà del Novecento. Ha interpretato – continua – con fedeltà alla Costituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità”. La presidente del Consiglio Meloni esprime cordoglio a nome del governo italiano, l'evento di Fratelli d'Italia previsto domani per celebrare un anno di governo è stato rinviato, e tra i messaggi giunti a Mattarella vi è anche quello di Vladimir Putin, che ricorda uno “statista eccezionale, vero patriota”. “Perdiamo un protagonista della storia del nostro Paese, che dal Colle l'ha guidato a lungo in momenti difficili”, scrive la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. “Un riformista vero – ha sottolineato Stefano Bonaccini – fu lui, da Capo dello Stato, a farci sentire subito vicina l'intera comunità nazionale dopo il terribile sisma del 2012 in Emilia-Romagna”.