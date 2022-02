National Day: Capitani Reggenti, “fondamentale far conoscere San Marino nel mondo”

Ai quattro ingressi di Expo, oggi si è tornati indietro nel tempo. Ad accogliere i visitatori, per tutta la mattinata e sotto un sole già caldissimo, lo spettacolo della Federazione balestrieri sammarinesi che ha portato per le strade dell'esposizione le antiche tradizioni medievali del Titano. Tra dame, bandiere, trombe e tamburi, il pubblico, numeroso e incuriosito, si è lasciato trasportare nella storia. "Mi piace moltissimo questo spettacolo, non sapevo fosse San Marino, sono rimasta qui a vederlo tutto, nonostante il caldo". "Lo spettacolo è molto bello, un tuffo nel passato, per poi immergersi nel futuro dell'Expo, un bel contrasto", affermano alcuni turisti.

Prima visita al padiglione di San Marino, invece, per la delegazione guidata dai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, con i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini, Andrea Belluzzi e Fabio Righi, atterrati ieri notte a Dubai. Forte la commozione nel ricordare l'ambasciatore Mauro Maiani, che il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il Commissario Generale Filippo Francini, hanno voluto di nuovo ringraziare, sottolineando l'impegno di tutto lo staff che ha reso possibile il successo di San Marino all'Expo – ad oggi 170mila visite in linea con gli obiettivi prefissati - nonostante le difficoltà, compresa la riprogrammazione della Giornata nazionale rimandata a causa del Covid.

“È commovente sentirsi a casa in terra straniera, nonostante migliaia di chilometri ci separino da San Marino”. Cosi i Capitani Reggenti nel loro saluto allo staff del padiglione, sottolineando l'impegno, e l'importanza, di fare conoscere la realtà sammarinese nel mondo.

E a dimostrazione di come, nelle grandi manifestazioni come Expo, i piccoli Paesi possano relazionarsi alla pari, con le grandi nazioni, la testimonianza di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, vincitori alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora l'attesa è tutta per domani, quando i Capitani Reggenti, dalla piazza di Al Wasl, presenteranno San Marino al mondo.

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport), Alessandra Perilli e Gian Marco Berti (medagliati olimpici Tokyo 2020)