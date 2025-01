Nuova carta d'identità sammarinese: aumenta la sicurezza

Nuove caratteristiche per rispondere ai più rigorosi standard internazionali di sicurezza: è l'aspetto principale della nuova carta d'identità sammarinese. Un passo in avanti per garantire maggiore protezione dalle contraffazioni, prevenzione dei furti d'identità o sostituzioni di persona.

La nuova carta d'identità è costituita da una tessera in policarbonato di dimensioni standard dotata di microprocessore su cui sono memorizzati i dati di identificazione del titolare. Misura essenziale per impedire la modifica del documento da parte di soggetti non autorizzati. Inoltre solo chi può fisicamente leggere le 3 linee scritte sul retro della carta è in grado di acceder ai dati salvati su di essa.

Riguardo ai documenti per i minori vengono aggiunti i nominativi dei genitori, o di chi ne fa le veci, dato non presente nella vecchia carta ma indispensabile nell'ottica di integrazione a livello europeo. Per prevenire la copia e le alterazioni inoltre il documento è realizzato con tecniche specifica quali DOVID, OVI e microstrutture in filigrana. Resta infine inalterato il costo: 30 euro e 15 euro per i minori di 6 anni.