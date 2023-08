Nuova ondata di caldo in arrivo; da domenica il picco delle temperature

Si avvicina il weekend “tropicale” con l'arrivo dell'anticiclone nord africano che invaderà l'Italia espandendosi dal Marocco. Già da oggi bollino rosso per Firenze, Bolzano e Brescia; arancione a Roma, Bologna, Frosinone e Perugia. Da sabato però le città “roventi” saliranno a nove e crescono i rischi connessi alle ondate di calore.

"Nel corso del fine settimana l'anticiclone si rinforzerà sulla nostra penisola - afferma Manuel Mazzoleni, meteorologo - ma l'apice del caldo si raggiungerà tra domenica e martedì. Le zone più calde saranno la Val Padana, le zone interne della Toscana, Lazio e Sardegna".

Clima rovente in arrivo anche a San Marino e in Emilia Romagna con temperature in pianura che toccheranno i 36 gradi. Un analisi della Coldiretti classifica il 2023 come il terzo anno più caldo in Italia dal 1800. Temperature bollenti accompagnate da una media di quasi 11 eventi estremi al giorno lungo la penisola tra grandinate, tombe d'aria e tempeste.

Nel servizio l'intervista a Manuel Mazzoleni (Meteorologo 3BMeteo)