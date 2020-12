Nuova rotonda di Murata: lavori in stato avanzato

Proseguono i lavori per la nuova rotonda di Murata. Importante infrastruttura che modifica la viabilità tra Strada Sottomontana e via del Serrone. Non più tardi del 10 dicembre, ci spiegano dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, sarà riaperto il doppio senso di circolazione lungo la Sottomontana.





I lavori alla rotonda sono a buon punto, già ben visibile la struttura dell'opera, salvo incertezza legate al meteo i tempi di consegna potrebbero essere anche prima di quelli previsti.