Nuove carte d'identità sammarinesi: le prime due copie ai Capitani Reggenti

Accolti dal Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi e dalla Dirigente dello Stato Stato Civile Marialaura Marinozzi, i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono arrivati di buon ora, poco prima dell'apertura al pubblico, al Centro Uffici dei Tavolucci.

Il cordiale benvenuto degli impiegati e poi si sono avvicendati nelle postazioni adibite per la fotografia e per la firma in formato digitale. In meno di cinque minuti entrambi i documenti sono stati rilasciati ai Capi di Stato. Le nuove carte di identità presentano una serie di elementi fisici e grafici che integrano ulteriori criteri di sicurezza, con i dati registrati sul microprocessore.

Tra le novità il tenue rilievo della firma autografa percepibile al tatto. Il costo per la nuova carta d'identità è rimasto inalterato a 30 euro: 15 per i minori di sei anni.









La nuova carta di identità