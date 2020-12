Nuove povertà, dal Fondo SUMS 69mila euro per 64 richieste

Disoccupati, pensionati e lavoratori a basso reddito; non arrivano a fine mese, non riescono a far fronte alle spese quotidiane; poi l'emergenza nell'emergenza - il Covid - ad allargare significativamente la fascia dei cosiddetti “nuovi poveri”, anche a San Marino. In loro aiuto, la Caritas, poi il sussidio Covid-19, accanto anche ad un sistema ancora fortemente improntato al welfare, dalla sanità gratuita alla scuola. Così la Sums inquadra il fenomeno e rende la dimensione della propria attività, attraverso il Fondo di Solidarietà: un lavoro silenzioso – scrive - ma costante e incisivo per fronteggiare la povertà relativa”.





Nei mesi dell'emergenza sanitaria ed economica, il Fondo ha accolto già 64 richieste di aiuto ed elargito oltre 69mila euro. Seguendo il principio di non dare contanti agli assistiti, il Fondo ha pagato bollette, affitti, assicurazioni e bollo auto, spese mediche, rette di mense ed iscrizioni scolastiche, ma anche buoni benzina e buoni spesa.

Buoni spesa per 28mila euro donati alla stessa Caritas, che li ha distribuiti insieme ai pacchi alimentari. Un impegno finanziario mai così elevato nei 6 anni di operatività del Fondo. Nel ricordare le donazioni per 237mila euro e il contributo diretto di 30mila euro veicolati all'ISS nei mesi della prima ondata pandemica, la SUMS si appella alla generosità di soci, cittadini e organizzazioni per nuove contribuzioni a favore del Fondo anche nel periodo natalizio