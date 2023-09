Nuovi servizi online per la gestione digitale delle pratiche edilizie

La direzione generale della funzione pubblica ha organizzato una giornata di formazione dedicata all'utilizzo dei nuovi servizi digitali sul portale per la Gestione Elettronica dei Documenti Informatici. Coinvolti numerosi professionisti del settore edilizia e tecnici delle Aziende Autonome di Stato.

Obiettivo spiegare le nuove modalità operative digitali per la presentazione delle istanze per ottenere titoli abilitativi all'esecuzione di interventi edilizi con il programma applicativo GEDI. Dal 2 ottobre sarà possibile per l'operatore professionista presentare su GEDI le pratiche volte all'ottenimento di repertori di concessione e autorizzazione edilizia, nonché repertori stato di fatto, concessione e autorizzazione in sanatoria, stato di fatto in sanatoria e concessione edilizia in sanatoria straordinaria.