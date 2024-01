Nuovo defibrillatore al plesso di Ca' Ragni, donazione di Marlù

Un nuovo defibrillatore a Dogana. Servirà il plesso di Ca' Ragni, ma anche la comunità, grazie ad una donazione di Marlù. Il progetto “Repubblica Cardioprotetta” si arricchisce di un altro tassello, grazie al sostegno dei privati. La donazione di Marlù ai Reparti di Cardiologia e di Pediatria dell'Ospedale guarda alla scuola. E' la stessa Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Marina Foscoli insieme al Direttore della Pediatria, Laura Viola ad averne suggerito la destinazione, fornendo un defibrillatore all'ultimo plesso scolastico del territorio ancora sprovvisto di un dispositivo per il primo soccorso.

Un'ampia platea oggi alla cerimonia di installazione. Presente il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni; rappresentanti della Segreteria Istruzione e del Castello di Serravalle, vertici dei reparti ospedalieri coinvolti, a partire dal primario di Cardiologia Roberto Bini; Protezione Civile; i Direttore dell'Infanzia, Francesco Giacomini e delle Elementari, Arianna Scarpellini, naturalmente, i bambini. Presenze a testimoniare quanto il progetto abbia valore e finalità trasversali.

Non sarà solo fruibile dalla scuola: posto all'ingresso delle elementari ma all'esterno del perimetro recintato, sarà a servizio di tutta la comunità. Non manca l'aspetto della sensibilizzazione e prevenzione, partendo proprio dai ragazzi. Accanto al defibrillatore, la donazione di Marlù – rappresentata da Marta Fabbri - sarà investita nelle spese per il materiale necessario ai corsi di formazione che ogni anno, a settembre, la Società Sammarinese di Cardiologia tiene agli studenti delle terze medie, in occasione della Settimana del Cuore.

Una somma risultato di due tappe della missione MarlùRicaricAmore, che ha coinvolto nella beneficienza, a giugno, le calciatrici della San Marino Academy; e, lo scorso anno, durante il campionato di Tiro con L'arco Fiarc 3D Indoor.