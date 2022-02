Paolo Rondelli torna alla guida degli Istituti Culturali

Paolo Rondelli torna a ricoprire l'incarico di Direttore degli Istituti Culturali ricevendo dallo Stato un indennizzo di 45mila euro. La notizia, riportata ieri da Libertas.sm, trova conferma anche nella pubblicazione della delibera di spesa. La vicenda risale al 2017, quando l'allora Congresso di Stato decise di non rinnovare il contratto triennale di Rondelli nonostante l'accertato raggiungimento degli obiettivi stabiliti, emettendo quindi di lì a poco un nuovo bando per il reclutamento del nuovo dirigente, da cui uscì vincitore Vito Testaj.

Rondelli presentò pertanto tre ricorsi contro lo Stato, compreso quello sull'esito dello stesso concorso a cui anch'egli partecipò, ricorso andato poi a buon fine. Di qui la scelta dell'amministrazione, sicuramente meno onerosa per le casse pubbliche, di raggiungere un accordo per la risoluzione della questione in via stragiudiziale, impegnando da una parte Rondelli a ritirare i contenziosi e dall'altra lo Stato a corrispondere un indennizzo, per l'appunto, di 45 mila euro, oltre al suo reintegro nel ruolo di dirigente che, indicativamente, avverrà il prossimo 14 febbraio.

“Si chiudono quattro anni pesanti – commenta oggi con soddisfazione Paolo Rondelli – partendo al contempo dal presupposto che queste cose non dovrebbero capitare. Amareggiato sì – aggiunge - ma impaziente di riprendere un percorso che si è brutalmente interrotto e con la voglia di rappresentare al meglio San Marino e le sue potenzialità in ambito culturale”.