Parcheggi ospedale: 50 vetture multate, e diverse lamentele

Sabato, come annunciato, sono stati chiusi alternativamente i parcheggi multipiano dell'Ospedale di Stato. Nonostante gli avvisi e i cartelli dei giorni precedenti, una cinquantina di vetture sono state trovate al coperto e quindi multate. La sanzione è di 100 euro, che scende a 50 se si paga entro 20 giorni, tanto che alcuni lo hanno già fatto. La disposizione della Segreteria al Territorio, di concerto con l'Istituto Sicurezza Sociale, mira a sanificare le aree adibite in questi mesi di pandemia a drive through per effettuare i tamponi. Per questo il giorno scelto è il fine settimana, vista la presenza di meno servizi sanitari.







Ma le lamentele non sono mancate, sia tramite social che direttamente alla Segreteria di Stato. istanze che il Territorio ha raccolto predisponendo maggiori informazioni per il prossimo sabato, e soprattutto ricordando che le aree scoperte restano libere per il parcheggio di deve andare in ospedale, mentre quelle da sanificare, restano chiuse alternativamente: una il mattino, l'altra la sera.