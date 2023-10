Passeggiata Rosa: insieme per supportare le donne colpite da tumore al seno

Fare sport e movimento per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno. Tra gli appuntamenti dell'Ottobrerosa la "Passeggiata Rosa" che si è svolta nel pomeriggio di domenica 8 ottobre a San Marino. Un'iniziativa organizzata dall'Associazione sammarinese donne operate al seno, da sempre in prima linea insieme alle associazioni sanitarie, per aiutare le pazienti che lottano contro la malattia. Tante le iniziative organizzate per questo Ottobrerosa: dall'11 al 31 ottobre la mostra "Dall'Arte alla Prevenzione" nella Galleria Carisp di Città. Per tutto il mese sedute dedicate alla valutazione genetica a cura del reparto di Oncologia. Conclusione degli eventi sabato 28 ottobre al Centro Congressi Kursaal con un convegno medico e un galà.