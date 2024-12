Pennabilli: si apre l'anno giubilare per la diocesi di San Marino-Montefeltro

Una cerimonia solenne, che si unisce al coro globale delle diocesi. Il gesto che segna l'inizio del Giubileo per tutta la Chiesa cattolica è l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco, la vigilia di Natale. L'inizio dell'anno giubilare per la diocesi di San Marino-Montefeltro nel pomeriggio di oggi a Pennabilli. Il ritrovo per fedeli, parroci e religiosi è nella chiesa di Sant'Agostino, il Santuario della Madonna delle Grazie. Il rito infatti prevede che ci si riunisca in una chiesa vicino alla Cattedrale.

Qui l'introduzione, con canti, lettura della Bibbia e della Bolla di indizione. Poi la processione, con le fiaccole, fino alla Cattedrale, dove il Vescovo Domenico Beneventi celebra la Messa.

Dopo l’avvio del Giubileo a Pennabilli, il Vescovo Domenico Beneventi, insieme alle comunità cristiane, nel corso dell’anno presiederà le celebrazioni giubilari in vari luoghi rilevanti, chiese e santuari della nostra Diocesi. Ogni Vicariato potrà così disporre, come meta di pellegrinaggio, di più chiese o luoghi significativi come ad esempio la Basilica di San Marino e la Cattedrale di San Leo. Insieme a questi possono diventare mete giubilari anche ospedali, case di riposo, carceri, cimiteri e luoghi privati.