Pensione medici e odontoiatri: "Incontro positivo con i sindacati, ora aspettiamo quello con la Segreteria Sanità"

Seduti allo stesso tavolo le tre sigle sindacali, la Federazione Pubblico impiego e la Commissione Pensione dell'Ordine di Medici e Odontoiatri. Preme frenare la fuga dei sanitari, molto sentita anche a San Marino, e per farlo – come ribadito – serve sanare il divario retributivo e rivalutare le pensioni. Si mira al ricalcolo del costo degli anni di laurea e alla modifica del taglio alle indennità di funzione. “Il rinnovo del contratto del pubblico impiego non è applicabile alla Dirigenza medica – sottolinea la Commissione – per la quale andrà fatta una contrattazione a parte”. Il trattamento pensionistico inoltre è ritenuto molto penalizzante per la categoria rispetto a quello italiano. Da parte dei sindacati ampia disponibilità a sostenere la causa: “L'ospedale di San Marino deve rimanere appetibile – affermano – per attrarre medici e farli restare. Obiettivo importante, perché la sanità deve restare universale e gratuita.

Dunque ora sediamoci tutti a un tavolo e cambiamo le cose – esortano –, ma il governo deve fare la sua parte”. Il 10 ottobre l'incontro con il Direttivo dell'Ordine di Medici e Odontoiatri per aggiornalo sulla riunione e stabilire la data dell'Assemblea generale degli iscritti. Ma servono passi concreti e per questo la Commissione Pensioni auspica che la Segreteria alla Sanità la convochi in tempi celeri per fissare i primi punti fermi.