Periodo Covid e rapporti con San Marino, l'ex ministro Speranza chiarisce

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Matteo Salvini prova a disinnescare la polemica, ma il suo partito insiste, i suoi candidati in campagna elettorale criticano aspramente le parole del presidente della Repubblica che aveva fatto riferimento alla “sovranità dell'Unione Europea”. Il senatore leghista Borghi chiedeva le dimissioni, e anche il generale Vannacci ritiene che l'Italia “abbia già ceduto troppa sovranità ad enti sovranazionali”. E mentre dal palco di piazza del Popolo, all'ultimo comizio prima del voto dell'8 e 9 giugno Giorgia Meloni promette il monitoraggio nazionale delle liste d'attesa in sanità, e soluzioni per effettuare visite e prestazioni sanitarie, sabato e domenica compresi, le risponde l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. E a proposito di pandemia, Speranza torna sui rapporti con San Marino proprio in quel periodo.

Nel video l'intervista a Roberto Speranza, deputato Partito Democratico