Più guariti che contagiati ma crescono i ricoveri

Da giovedì 27 a domenica 30 gennaio i ricoveri sono aumentati da 7 a 15, 8 in più, ma la saturazione della terapia intensiva scende dal 25 al 17%, quindi da tre a due degenze. Nello stesso intervallo di tempo, 259 le nuove positività riscontrate mentre le guarigioni sono state 421. Il numero dei positivi attivi si abbassa dunque a 1.643, 162 in meno: hanno un'età media di 32 anni. 583, a ieri, le quarantene attive.

Sul fronte vaccini, ha completato il ciclo di immunizzazione primario il 79,40% della popolazione con o più di 5 anni. Sono invece 17.604 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo, pari al 58,15% degli over 12. Da oggi, intanto, a San Marino stop all'obbligo di green pass rafforzato per accedere a bar e ristoranti. Basterà il “green pass” normale e quindi l'avvenuta vaccinazione non oltre i 270 giorni, la guarigione nei 180 giorni precedenti oppure un tampone negativo. Se antigenico rapido, nell'arco delle ultime 24 ore; se invece il tampone è molecolare, vale 72 ore. Allo stesso tavolo al ristorante, da oggi, massimo sei persone. Per l'accesso alle attività commerciali, ludiche e ricreative e ai centri commerciali, cade l'obbligo di mascherina FFP2 ed è sufficiente qualsiasi tipo di mascherina.