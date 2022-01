La Protezione Civile di San Marino ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per vento. Dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 1° febbraio sono previsti venti di intensità fra la burrasca moderata (62-74 km/h) e la burrasca forte (75-88 km/h). I fenomeni sono previsti in attenuazione dal pomeriggio.