Prove di San Marino Express. La Reggenza in visita al Trenino che programma la sua rinascita.

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (Segretario di Stato all’Ambiente e al Territorio) e Giancarlo “Yuma” Terenzi (Presidente ATPA)

Tutto come quasi 100 anni fa. Alla galleria Montale la Ferrovia Rimini – San Marino rivive in un tragitto di 800 metri, che oggi ha accolto a bordo i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, in quella prima classe che fu attiva tra le due guerre mondiali e che oggi è ricostruita fedelmente.

Presenti a una giornata che ha voluto valorizzare il patrimonio storico di San Marino anche il Segretario al Territorio Stefano Canti e il Direttore dell'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici Giuliana Barulli insieme all’intero consiglio direttivo.

Ma il Trenino non guarda solo al passato. Sul piatto ci sono infatti importanti progetti di allungamento della tratta. “Recentemente è stato autorizzato l'allungamento di questo trenino fino all'interno del Piazzale della Stazione – ha spiegato il Segretario Stefano Canti – ma è solo una parte del più ampio progetto allo studio, che dovrà arrivare a Borgo Maggiore”.

Il progetto non sarà esclusivamente simbolico. Il trenino sarà attivo e potrà trasportare turisti e cittadini mentre l’arrivo al piazzale della Stazione del vagone visitato oggi dalla Reggenza, lo renderà il vagone più esposto e facilmente visitabile.

Dietro a questa nuova vita della Ferrovia c'è sempre l’impegno dell’Associazione Treno Bianco Azzurro. “Speriamo che le istituzioni oggi abbiamo capito l'importanza di questo treno che è tornato splendente come 90 anni fa” ha detto il presidente Giancarlo “Yuma” Terenzi.

