Raccolta rifiuti: Lonfernini incontra AASS e aziende di igiene urbana per migliorare il servizio

I responsabili del servizio di raccolta rifiuti e le aziende appaltatrici di servizi di igiene urbana di San Marino sono stati convocati dal Segretario per il Lavoro con delega all'AASS Teodoro Lonfernini. Durante l'incontro sono state affrontate le diverse problematiche del servizio di raccolta rifiuti, con l'obiettivo di mantenere i beni pubblici in buone condizioni. Il Segretario Lonfernini punta ad un servizio di raccolta rifiuti preciso e puntuale e ha richiamato l'efficienza e l'attenzione da parte di tutte le persone e aziende coinvolte. Richiesto, al Dirigente AASS, di monitorare attentamente la situazione in tutte le aree del territorio di San Marino per risolvere rapidamente le problematiche e sostituire le attrezzature danneggiate, se necessario.