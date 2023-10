RallyLegend: primi incolonnamenti, ma la chiusura di alcune strade era stata annunciata

Al via la 21esima edizione del RallyLegend che richiama sul Titano tanti appassionati, soprattutto stranieri. Primi arrivi già nei giorni scorsi e primi effetti per la viabilità. In salita questa mattina lunghi incolonnamenti sulla superstrada, in via IV giugno, a iniziare da Ponte Mellini fino alla rotatoria di Serravalle, che porta al Multieventi. Coda che è arrivata fino al confine di Stato di Dogana nell'orario di punta.

La Polizia Civile ha infatti chiuso strada La Ciarulla, come da ordinanza diffusa nei giorni scorsi. Un tappo, con molte vetture che volevano andare alla zona industriale del Castello, e al cuore della manifestazione motoristica.