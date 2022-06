Rapporti bilaterali e attualità al centro dell'udienza dai Capitani Reggenti di Vincenzo De Luca

Dopo la presentazione di ieri sera al Teatro Titano del libro "La democrazia al bivio", la visita istituzionale del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è proseguita oggi con l'udienza dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli.

"Una visita motivo di soddisfazione e compiacimento per il rilievo istituzionale che racchiude" sottolineano i Capi di Stato. "La visita del governatore De Luca - aggiungono - conferma l'attenzione con cui l'Italia guarda a San Marino".

"In un momento di indiscussa criticità - afferma il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi - è fondamentale che Italia e San Marino siano ancora più unite e solidali nella gestione dell'emergenza e nel trattare le comuni priorità".

"San Marino ha questo singolare privilegio - evidenzia Vincenzo De Luca - è obbligata ad avere un'iniziativa politica attenta alle persone, alle famiglie data la dimensione ridotta della Repubblica. Essendo però contemporaneamente uno stato è in grado anche di valutare quello che si muove sul piano internazionale. Io credo che ad oggi San Marino abbia un punto di vista privilegiato. Dobbiamo lavorare tutti per uscire da questa situazione drammatica di conflitto per la quale, almeno io, non riesco a vedere quale possa essere il punto di uscita dalla situazione".

"Credo che dobbiamo rilanciare le ragioni del dialogo e della comprensione delle diverse esigenze dei popoli - aggiunge - se non comprendiamo anche il punto di vista degli altri difficilmente troviamo i punti di equilibrio e compromesso politico necessari per garantire la pace".

Nel servizio l'intervista a Vincenzo De Luca (Presidente Regione Campania)