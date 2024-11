Richiamo del Consiglio Giudiziario a tutti i magistrati

Il Consiglio Giudiziario, nella riunione di ieri, ha richiamato tutti i magistrati all’osservanza del dovere di imparzialità e al rispetto di eventuali decisioni di annullamento dei propri provvedimenti, esprimendosi con rispetto sull’operato di altri magistrati ed evitando l’utilizzo di toni non consoni che possano minare l’autorità del Tribunale. All'origine del provvedimento una nota inviata dal giudice della terza istanza penale Oliviero Mazza, lo scorso 22 ottobre, ai Capitani Reggenti, al presidente della commissione per gli Affari di Giustizia, ad organismi europei e, solo “per conoscenza”, anche al Consiglio Giudiziario.

Il magistrato Mazza, nella missiva, aveva lamentato la violazione della sua indipendenza, in alcune decisioni del Giudice per i rimedi straordinari, difformi dalle sue. Il Consiglio Giudiziario - a maggioranza e con l'astensione dell'avocato Lorella Stefanelli - ha deliberato che non trova fondamento l'asserita violazione e i toni inusitatamente aspri e sprezzanti utilizzati dal segnalante “non sono deontologicamente consoni al Codice di condotta dei magistrati sammarinesi e alla postura istituzionale attesa da un Giudice per la terza istanza”. Di qui il richiamo, esteso a tutti i magistrati.