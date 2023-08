Rimini primo Comune balneare per valore aggiunto: genera 1,5 miliardi

Spiaggia di Rimini

In testa ci sono le città d'arte: Roma, Milano, Venezia, Firenze. Poi arriva Rimini, quinto posto in classifica nello studio di Sociometrica pubblicato oggi dal Sole24Ore, ma prima destinazione balneare d'Italia per valore aggiunto generato dall’industria dell’ospitalità. Analisi della ricchezza dei Comuni a vocazione turistica – sono 3.625 - che in generale premia la Romagna, visto che tra i primi 20 ci sono anche Riccione, Cesenatico, Cervia. Tornando a Rimini, plaude al riconoscimento della leadership il Sindaco Jamil Sadegholvaad che guarda alla “capacità della città di costruire intorno al soggiorno un’offerta con mille servizi e un territorio riqualificato in chiave culturale e con una qualità diffusa dello spazio pubblico”. Novità poi nello studio di Sociometrica, che analizza anche il fenomeno degli affitti brevi attraverso le piattaforme digitali. Stanno cambiando il modo di fare vacanza creando un nuovo modello accanto a quello trainato dagli alberghi, che resta comunque a più alto impatto economico. Impennata nazionale degli affitti brevi che ha portato molti Comuni a chiedere una normativa per regolamentarne il mercato per il rischio di “distorsioni che - riflette lo stesso Sadegholvaad – in una città come Rimini, mettono in difficoltà chi cerca una casa per motivi non legati al turismo”.