Rinnovato il permesso di soggiorno ai 116 ucraini ospiti a San Marino

E' stato rinnovato fino al 31 luglio il permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina. Un decreto legge che si è reso necessario perché alcuni permessi erano vicini alla scadenza, ed in questo modo sono stati livellati i termini a tutti gli ucraini attualmente ospitati in Repubblica. Sono in tutto 116, 41 bambini e 75 adulti, perlopiù donne ma ci sono stati diversi ricongiungimenti familiari negli ultimi mesi. Le prime famiglie sono arrivate nei primissimi giorni di marzo dello scorso anno e da allora a San Marino hanno trovato ospitalità in tutto 415 persone. Il numero si è stabilizzato a 116 da inizio estate: i più piccoli vanno regolarmente a scuola e ci sono anche alcuni ragazzi che frequentano l'università.

In questi mesi le famiglie hanno faticosamente ritrovato la normalità all'interno dei confini sammarinesi, ma hanno il cuore altrove e sperano di tornare a casa presto. Qualora la guerra finisse – come tutti ci auguriamo- prima del 31 luglio, per decreto i permessi di soggiorno già rilasciati rimarranno validi nei trenta giorni successivi alla delibera del Congresso di Stato che dichiarerà il termine dell'emergenza.