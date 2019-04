Rtv: la Rsa risponde a Cecchetti, 'Nessun canone statale'

La RSA, in seguito a dichiarazioni apparse nell'editoriale a firma di Marino Cecchetti pubblicato oggi su L'INFORMAZIONE, intende precisare quanto segue: San Marino RTV è dall'Italia che riceve il finanziamento che la sostiene, a fronte di un contributo sammarinese sempre più contenuto; questo in base agli accordi internazionali in materia radio-televisiva visionabili, insieme al bilancio dell'azienda, sul sito www.sanmarinortv.sm. San Marino RTV non riceve alcun canone statale.

LA TASSA SULLA PROPRIETÀ di apparecchi radiotelevisivi è incamerata dallo STATO e non viene girata in alcun modo all'emittente. In questi ultimi anni, l'emittente pubblica ha già subito tagli di notevole entità e con grande difficoltà è riuscita comunque a mantenere un adeguato livello di qualità come si addice ad un'emittente di stato con precisi compiti istituzionali. Per quanto riguarda le retribuzioni dei dipendenti della San Marino RTV, diversamente da quanto si favoleggi, sono totalmente in linea con le retribuzioni del settore privato industria, al quale appartiene San Marino RTV.

La Rappresentanza Sindacale