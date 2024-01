Samsung inserisce San Marino nel programma di Corporate Citizenship

le interviste a Federico Pedini Amati e Anastasia Buda

Presentati ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina i primi risultati del programma di Corporate Citizenship che Samsung Italia ha avviato a San Marino. L'obiettivo è quello di aiutare i giovani a cogliere le opportunità e i benefici del digitale facendoli diventare promotori di un cambiamento positivo della società. “La contemporaneità – affermano i Capi di Stato – è di fronte a una svolta epocale: impatto del digitale e intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo di vivere e lavorare. Lo sviluppo tecnologico deve sempre collocare l'uomo al centro e l'innovazione deve esse chiamata a migliorare la vita delle persone, senza sostituirsi a ingegno e creatività umana”.

Il progetto di Samsung, sviluppato con la Segretaria di Stato al Turismo, si è aperto con una donazione di 7 monitor di cui 5 installati in centro storico per promuovere la Repubblica e i suoi eventi. Donazione che nel complesso supera quota 116.000 euro. Video e materiali audiovisivi sono frutto del lavoro degli studenti dell'Università di San Marino grazie al lavoro di collaborazione della multinazionale con la facoltà di Comunicazione dell'ateneo. Avviato inoltre nelle scuole del Titano il progetto Solve for Tomorrow, programma Samsung sull'educazione civica digitale.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Anastasia Buda (Responsabile team CSR e Internal Communication)