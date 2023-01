San Marino accoglie nuovi cittadini con una cerimonia solenne, tra loro il calciatore Roberto Di Maio

La vastità del concetto di cittadinanza al centro della cerimonia solenne, a Palazzo Pubblico nel corso della quale davanti ai Capitani Reggenti - Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta - ed al Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini 44 persone, hanno giurato fedeltà alla Repubblica di San Marino. La formula solenne di giuramento è stata letta a nome di tutti da una cittadina naturalizzanda, poi il giuramento e la sottoscrizione di ognuno, davanti ai Capi di Stato. La maggior parte di questi “nuovi cittadini sammarinesi” sono originari dell'Italia, gli altri - perlopiù donne - arrivano dall'Est Europa. Eleganza ed emozione ma soprattutto grande senso di responsabilità nella Sala del Consiglio. A giurare fedeltà alla Repubblica di San Marino anche Roberto Di Maio, ex calciatore del Lecce ed attuale difensore del Cosmos, che da oggi in poi potrà essere convocato in Nazionale.