San Marino, cambiano le procedure antiCovid: niente più tampone di fine malattia

L'Iss comunica un aggiornamento delle procedure antiCovid sul Titano, verso una sempre maggiore semplificazione dei vari passaggi. Dal 1° febbraio è possibile farsi un auto tampone a casa e, in caso di positività, inviare la foto alla mail del Centro Sanitario di riferimento (o contattare la pediatria). Per chi non fosse in possesso di un indirizzo email sarà possibile contattare il numero Covid 0549-994144. Il risultato verrà automaticamente caricato sul fascicolo sanitario elettronico.

Una ulteriore novità riguarda la fine automatica della malattia dopo 5 giorni senza la necessità di effettuare un ulteriore tampone (se non si hanno sintomi da almeno 2 giorni). Sarà però obbligatorio indossare la mascherina FFP2 in tutti i luoghi pubblici - luoghi di lavoro compreso - fino al 10° giorno successivo al primo tampone positivo

L’obbligo di eseguire un tampone di fine malattia persisterà invece per il solo personale sanitario e per gli assistiti immunodepressi. In caso di positività in bambini minori di quattordici anni, sarà cura della Pediatria emettere un provvedimento di quarantena per il genitore che ne farà richiesta alla mail quarantenavera@iss.sm.