“San Marino chiama Antartide”: in esclusiva per Rtv lo speciale di Osvaldo Bevilacqua

Nel video le interviste ad Antonio Pazzaglia; Rocco Ascione, capospedizione base M. Zucchelli PNRA/ENEA e Nicoletta Ademollo, coordinatrice scientifica base M. Zucchelli PNRA/CNR-ISP.

“Due magie che s'incontrano”: il Natale delle Meraviglie sul Titano e il Natale in Antartide. Osvaldo Bevilacqua, in esclusiva per San Marino Rtv, si collega con la stazione operativa Mario Zucchelli nel quarto continente più vasto della Terra. Un viaggio attraverso luoghi estremi che parte però dalla piccola Repubblica in omaggio all'impresa dei fratelli sammarinesi Antonio e Roberto Pazzaglia sulla vetta dell'Everest nel 2009. "Siamo i due sanmarinesi che per la prima volta hanno portato la bandiera sanmarinese sul tetto del mondo - ricorda Antonio Pazzaglia -, sulla montagna più alta, l'Everest. Nella vita bisogna avere dei sogni e degli obiettivi".

E allora, “San Marino chiama Antartide”. Gli auguri della Repubblica alla squadra attualmente impegnata nella 40° spedizione italiana di ricerca. Sono loro che ci accompagnano alla scoperta di questo ambiente straordinario. "Benvenuti alla stazione Mario Zucchelli, - dice Rocco Ascione, capospedizione base M. Zucchelli PNRA/ENEA, in collegamento con Osvaldo Bevilacqua - questo è il terreno in Antartide. Ci stiamo collegando in questo posto della sala operativa della stazione che è un po' la torre di controllo di tutte le attività aeree e terrestri che si svolgono qui intorno" .

"Quali sono gli obiettivi di questa quarantesima spedizione?" - chiede Bevilacqua. Risponde Nicoletta Ademollo, coordinatrice scientifica base M. Zucchelli PNRA/CNR-ISP: "Durante la quarantesima spedizione abbiamo portato avanti le misure a lungo termine che vengono ormai portate avanti da vari anni quindi gli osservatori, quindi di geologia, climatologia, anche osservazioni dell'alta atmosfera". E tanto altro.

Infine un invito eccezionale. "Saremo molto lieti di ospitare anche le scuole di San Marino con dei collegamenti da qui dove i nostri colleghi ricercatori possono anche rispondere a delle domande degli studenti" - anticipa Rocco Ascione.

L'integrale dello speciale collegamento di Osvaldo Bevilacqua da oggi in esclusiva su Rtv Play. GUARDA LO SPECIALE

Nel video le interviste ad Antonio Pazzaglia; Rocco Ascione, capospedizione base M. Zucchelli PNRA/ENEA e Nicoletta Ademollo, coordinatrice scientifica base M. Zucchelli PNRA/CNR-ISP.