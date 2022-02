San Marino: due decessi. Nessun paziente in terapia intensiva, in calo positivi attivi e ricoveri

Dai dati rilevati dal cruscotto dell'ISS si apprende la notizia di due nuovi decessi che portano a 112 il numero delle vittime totali da inizio pandemia a San Marino. Si tratta di due uomini di 72 e 89 anni, risultati positivi al Covid, di cui uno nel reparto Covid, l'altro in Terapia Intensiva che si azzera. In calo del 50% il numero dei ricoveri standard che passano a 3. Anche i positivi attivi scendono e in totale sono 427, di cui 21 rilevati nelle ultime 24 ore. I positivi seguiti al proprio domicilio sono 424.

seguiranno aggiornamenti