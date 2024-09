San Marino festeggia il 3 Settembre nel segno della libertà: le immagini della giornata

Foto: MW

Si apre l’anno 1724 dalla fondazione della Repubblica. San Marino festeggia il 3 Settembre e rende omaggio al Santo Patrono con una giornata di celebrazioni civili e religiose. Una ricorrenza importante con, sullo sfondo, il valore della libertà difesa nei secoli. Era il 301 d.C. quando, secondo la tradizione, San Marino fondò la Repubblica che porta il suo nome.

In mattinata la Messa solenne nella Basilica del Santo, in Piazzale Domus Plebis. Qui i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, in corteo con le forze armate e la Banda Militare, sono stati accolti dal rettore della Basilica, don Marco Mazzanti. Subito dopo l’avvio della Santa Messa: è la prima celebrazione del 3 Settembre per il nuovo vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro, Domenico Beneventi, che si è soffermato sull’eredità dell’”eremita costruttore di comunità”. Un eremitaggio, ha spiegato Beneventi, che non è fuga dal mondo ma un modo per ritrovare sé stessi.

Terminata la funzione, la processione per le vie di Città con la Sacra teca contenente le reliquie del Santo. Festa sentita dalla comunità, quella del 3 Settembre, alla quale partecipano le massime istituzioni civili, militari e religiose. Tra gli eventi del pomeriggio quelli che hanno visto, come protagonisti, i balestrieri, partendo dalla benedizione davanti alla Pieve. Sempre in centro storico una delle manifestazioni più amate: il Palio delle Balestre Grandi che ha visto trionfare Raffaello Valentini, rappresentante del Castello di Acquaviva, con un tiro perfetto. Secondo Sergio Muscioni e terzo Fernando Ceccoli. E in piazza della Libertà la musica, con il concerto della Banda Militare diretta dal maestro Stefano Gatta.

Celebrazioni e spettacolo. Alle 19 uno degli eventi tradizionali più attesi: la tombola in piazzale Lo Stradone. Alle 21,30 il concerto di Luca Barbarossa al campo Bruno Reffi e, alle 23,30, la chiusura con lo spettacolo pirotecnico.