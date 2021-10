San Marino: in coda per i tamponi rapidi in farmacia, tante le richieste

Nel video Rossano Riccardi

Anche a San Marino da oggi, in via sperimentale al costo di 10 euro, è possibile effettuare un tampone rapido antigenico valido per il rilascio del green pass. Tante le richieste e prenotazioni nelle farmacie di Cailungo, Città e Gualdicciolo. In caso di esito negativo del tampone il green pass sarà rilasciato in modalità cartacea o direttamente sul fascicolo sanitario elettronico e avrà durata di 48 ore; se l'esito dovesse essere positivo sarà avvertito il gruppo del tracciamento contatti dell'ISS per la presa in carico della persona.









"Abbiamo aspettato a partire con la procedura nelle nostre farmacie perché attendevamo di avere il programma e il tipo di tampone compatibili con l'emissione di un green pass valido e riconosciuto in Italia e in Europa, evidenzia Rossano Riccardi, direttore UOC Farmaceutica. "È un tampone nasale - spiega - non nasofaringeo ad altissima efficacia ed è lo stesso tipo che viene utilizzato anche nel nostro laboratorio analisi. L'esecuzione viene fatta direttamente dall'utente in farmacia in entrambi le narici e poi consegnato per l'analisi e l'eventuale rilascio del green pass".

L'obiettivo per le prossime settimane, aggiunge Riccardi, è riuscire ad aumentare l'offerta di posti disponibili. Per effettuare il test è necessario prenotarsi online tramite il portale BookPA, selezionando la voce “UOC Farmaceutica”. Resta aperta la possibilità di effettuare tamponi anche al Laboratorio Analisi dell'ISS, contattando la segreteria del Laboratorio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 attraverso il numero 0549 - 994208.

Nel servizio l'intervista a Rossano Riccardi, direttore UOC Farmaceutica