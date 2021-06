San Marino: malumori su indennità per personale sanitario non vaccinato

Con nessun nuovo caso e nessuna guarigione riscontrata nelle ultime 24 ore rimangono 2 i positivi attivi a San Marino. L'ospedale continua ad essere Covid-free con nessun caso all'interno. 42.936 le vaccinazioni effettuate dall'inizio della campagna fino alla giornata di ieri, cui 21.581 persone vaccinate con la prima dose e 21.355 con la seconda dose o dose unica. Rispetto all'ultimo aggiornamento, 28 le nuove vaccinazioni a turisti, 278 in totale.









Intanto una buona percentuale del personale sanitario ISS continua ad esprimere malumore sulle modifiche introdotte dall'art.8 del nuovo decreto. Il tema più discusso resta quello delle indennità. La maggior parte del personale vaccinato infatti non trova equo che chi non si sia sottoposto al vaccino, e non possa svolgere mansioni alternative, venga retribuito, con un'indennità pari a 600 euro, restando a casa.

Nel frattempo sul fronte internazionale focus sui piccoli stati. Ieri il meeting online, organizzato dall'ufficio OMS di Venezia, al quale hanno partecipato Andorra, Cipro, Estonia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Slovenia e naturalmente San Marino. Condivise le esperienze comuni sul covid e presentata una panoramica delle lezioni apprese relative ai problemi riguardanti la vaccinazione e gestione delle cure primarie, il long covid e le misure pubbliche. Il Segretario Roberto Ciavatta nel suo intervento ha rimarcato l'importanza di questa iniziativa e ha poi fatto un breve resoconto sulla situazione a San Marino. Ciavatta ha inoltre portato all'attenzione dei piccoli paesi il tema passaporto vaccinale evidenziando come l'attenzione si debba focalizzare sull'immunizzazione acquisita dalle persone.