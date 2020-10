San Marino: nell'ultima settimana una media di oltre 2 nuovi positivi al covid al giorno

San Marino: l'ISS starebbe valutando un nuovo aggiornamento sulla diffusione del covid nella giornata di domani

Nell'ultima settimana, in Repubblica, vi sarebbe stata una media di oltre 2 nuovi casi al giorno. E l'età media dei soggetti attualmente positivi al virus è di circa 43 anni. Nel frattempo è stato dimesso, venerdì, il sammarinese 46enne che si trovava ricoverato al nosocomio di Cailungo, ma che era stato dichiarato successivamente clinicamente guarito. Nel bollettino di giovedì si parlava anche di una cittadina ucraina in terapia semintensiva. L'Istituto Sicurezza Sociale, intanto, sta valutando la diffusione di un nuovo aggiornamento nella giornata di domani.

Tutto ciò mentre nel Riminese si contano 37 nuovi casi, 22 dei quali asintomatici. Mentre in Regione, su oltre 9.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono state accertate 526 positività. E si contano anche 6 decessi, soprattutto a Parma e Provincia. Crescono di due unità, intanto, i pazienti in terapia intensiva negli ospedali dell'Emilia-Romagna. Nell'intero Paese – nonostante siano stati effettuati circa 20.000 tamponi in meno - casi in leggero aumento rispetto a ieri: 11.705, infatti, i nuovi contagi in Italia. In crescita purtroppo anche le vittime: 69, contro le 47 del precedente bollettino.