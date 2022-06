San Marino Outlet Experience: bilancio positivo per il primo anno di attività

San Marino Outlet Experience festeggia il primo anno di attività. 365 giorni non semplici a causa della pandemia ma il bilancio è positivo: "Abbiamo aperto in un periodo molto difficile - spiega Gabriele Cerminara, Direttore Generale di Aedes SIIQ e Presidente di The Market PropCo - il 24 giugno dello scorso anno, nel discorso iniziale, abbiamo sottolineato come bisognava essere coraggiosi ad aprire in un momento così particolare con forti limitazioni agli spostamenti. Da questo punto di vista abbiamo fatto una scommessa, sicuramente vinta, poi c'è stato l'aggravarsi della situazione internazionale con la guerra in Ucraina. Nel complesso direi che rimangono comunque fondamentali positivi".

"Questo progetto è come un bambino che ha iniziato ad alzarsi e oggi compie un anno - aggiunge Luca de Ambrosis Ortigara, DEA Real Estate - c'è grande orgoglio e siamo molto soddisfatti. Ora questo bambino deve continuare a crescere e iniziare a correre. Siamo in un momento di grande impegno e investimenti".

Le interviste a Gabriele Cerminara e Luca de Ambrosis Ortigara