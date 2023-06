San Marino, riparte l'ascensore per il centro storico

Oggi, dopo i lavori di manutenzione, torna disponibile uno dei due ascensori di accesso alla Porta del Paese, quello che collega il Piano 0 del Parcheggio 9 direttamente a Piazzale Calcigni; una risalita di tre piani, per il momento senza fermate intermedie specifica in una nota l'Azienda per il Lavori pubblici, che a pieno regime consente di trasportare 630 persone all’ora. Il cantiere rimarrà però aperto per completare i lavori di rifacimento della pavimentazione e dei restanti sbarchi. Entro le prossime due settimane anche il secondo ascensore dell’impianto tornerà in funzione, compresa la fermata di Piazzale Nazioni Unite, raddoppiando così la portata fino a 1260 persone all’ora.

Un aggiornamento ripreso anche dal segretario per il Turismo Pedini Amati in una replica alle accuse di Repubblica Futura. Il partito di opposizione rimarca che gli ascensori sono fermi da sei mesi; inoltre critica la scelta di compiere lavori di rifacimento delle strade in piena stagione turistica. Parla anche di “mancanza di eventi” e dell'“inaccessibilità di uno dei monumenti principali”, riferendosi alla Seconda Torre, “chiusa da più di un anno per manutenzione”. Pedini Amati risponde punto per punto. I tre interventi strutturali citati da Rf “non sono riconducibili direttamente alla Segreteria di Stato per il Turismo – puntualizza Pedini Amati - che, casomai, hanno previsto l’intervento della stessa, per tamponarne le problematiche causate”.

“L’intervento agli ascensori di Piazzale Calcigni è in fase di completamento e, da oggi, uno dei due ascensori entrerà in funzione”. Le asfaltature della “zona alta” sono state completate in due giorni e la Segreteria per il Turismo, sottolinea, “ha attivato un servizio di navetta elettrica per accompagnare gratuitamente nelle strutture gli ospiti che hanno sostato al P9”. I lavori alla Seconda Torre “sembrano ormai completati e il dilungarsi dei tempi è dovuto solamente alla complessità dei lavori da effettuare su una struttura storica che richiede particolari attenzioni”. E per quanto riguarda l'offerta turistica, il segretario parla di oltre 100 giorni di eventi nel palinsesto da giugno a settembre, con investimenti di “assoluto livello”.

Infine la stoccata: le istituzioni, dice Pedini Amati, collaborano per il bene del Paese “anche quando personaggi come quelli di Repubblica Futura lavorano per distruggere, deteriorare rapporti, incrinare collaborazioni e mettere gli uni contro gli altri per mero interesse politico”.